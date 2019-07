Fogo em Alvaiázere corta A13 nos dois sentidos entre Cabaços e Avelar

As mais lidas

A página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referia que, às 15:50, estavam no teatro de operações 207 elementos, apoiados por 56 veículos.

No local estão oito meios aéreos, um dos quais "é apenas de reconhecimento", disse a mesma fonte.

Segundo fonte do CDOS, o fogo tem duas frentes ativas numa zona florestal na localidade de Melgaz, freguesia de Pussos São Pedro, em Alvaiázere.

O incêndio que deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira em Alvaiázere, no distrito de Leiria, obrigou ao corte da autoestrada 13 (A13) nos dois sentidos, disse a fonte.

A autoestrada 13, entre os nós de Cabaços e Avelar, está cortada desde as 15 horas (menos uma nos Açores) desta quinta-feira na sequência de um incêndio em Alvaiázere, disse fonte da GNR.

