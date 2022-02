Fitch afirma 'rating' BBB de Portugal com perspetiva estável

"Com as medidas de apoio relacionadas com a pandemia a serem gradualmente retiradas, o falhanço de não passar o orçamento não deve colcar riscos significativos no curto prazo aos objetivos orçamentais. No entanto, as eleições criam um grau de incerteza acerca da direção da política orçamental para lá de 2022", pode ler-se na nota hoje divulgada pela Fitch.

A agência norte-americana refere que o 'rating' BBB de Portugal é resultado do equilíbrio entre "as suas forças institucionais, os fortes indicadores de governança e rendimento 'per capita' superior aos pares da categoria BBB" e "a alta dívida pública e fracas finanças externas".