Festival Tremor deste ano foi cancelado

“É inegável a situação de excepção que vivemos neste momento a nível mundial, que nos obriga a todos a adoptar medidas preventivas para evitarmos situações que possam acarretar consequências negativas para a saúde pública das populações nos territórios em que vivemos”, justificou a organização do festival em comunicado enviado às redações.

O cancelamento do evento vem no seguimento das diretrizes da Direção Geral da Saúde e do Governo dos Açores, que ontem cancelou todos os eventos promovidos pelo executivo até 31 de março, e aconselhou as outras entidades públicas e privadas que fizessem o mesmo.

A organização do festival garante a devolução do valor dos bilhetes, e adianta ainda que, “após o prazo de 30 dias, os bilhetes não reclamados transitam automaticamente para a edição de 2021 do Tremor”.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Refira-se nos Açores não há registar de casos positivos no que refere a esta epidemia.