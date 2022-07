Festival Burning Summer quer ser ‘farol’ para a sustentabilidade

O Eco Festival Azores Burning Summer vai regressar este ano em pleno à freguesia do Porto Formoso, nomeadamente à Praia e ao Parque dos Moinhos, que sofreu alguns melhoramentos, entre os dias 24 e 27 de agosto.

Tito Paris, The Black Mamba e Throes & The Shine vão ser os cabeças de cartaz dos concertos com entradas pagas de um evento que é hoje muito mais do que um festival de música, englobando uma vasta programação gratuita e virada para sustentabilidade, bem como para a comunidade e que tem nos turistas uma faixa de cerca de 30% do seu público.

O Eco Festival Azores Burning Summer é organizado pela Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde dos Açores (ARTAC), sendo o primeiro eco festival da Região, que já foi inclusivamente distinguido a nível nacional como o festival mais sustentável de Portugal, depois de já ter sido distinguido nos Açores pelo seu contributo para a economia circular.

Este ano, o festival tem nos eventos junto da comunidade a sua principal novidade.

A primeira das novidades é o Programa Comunitário de Saúde - VIVE, que aposta num novo conceito comunitário de saúde ativa e participada, com o objetivo de incentivar a consciencialização do indivíduo como agente ativo e responsável pela sua própria saúde, com uma programação variada que decorrerá no Centro Cultural do Porto Formoso, durante os meses de julho e agosto.

A segunda novidade é o Programa HABITAT, que tem como grande objetivo fortalecer o sentimento de pertença e o gosto pelo lugar onde se vive, através da valorização e preservação da história, das vivências e tradições, bem como do património cultural e natural. Este programa tem o seu foco na freguesia do Porto Formoso e decorre também com várias atividades durante os meses de julho e agosto.



Os programas VIVE e HABITAT são promovidos pela ARTAC em parceria com a Junta de Freguesia e a Paróquia do Porto Formoso.

Em entrevista à Rádio Açores/TSF, Filipe Tavares, fundador e diretor do Eco Festival Azores Burning Summer, recorda os primeiros tempos do festival, que começou por ser um evento centrado na música, afirmando que foi a própria constatação do impacto que um festival gera em termos de resíduos que o fez mudar o foco do Burning Summer.

Recorda Filipe Tavares que foi a partir daí que começou a fazer algo para que “o festival seja um exemplo e uma espécie de ‘farol’ na implementação de medidas ambientais, estendendo a mensagem a outras questões do ponto de vista da sustentabilidade nos Açores”.



Para o festival deste ano, Filipe Tavares salienta a continuação das Eco Talks, debates que envolvem os cidadãos, ativistas, dirigentes associativos e políticos, em torno de questões da sustentabilidade, para além de uma exposição de veículos elétricos e do ‘Burning Market’, uma feira de ecodesign e produtos naturais localizada na praia dos Moinhos, com acesso gratuito.

Há também eventos de ‘Land Art’ e um ciclo de cinema ao ar livre que remete para as questões ambientais e sociais. Destaque ainda para os concertos com artistas locais que irão decorrer gratuitamente na Praia dos Moinhos, em parceria com o Moinho Terrace Café, procurando celebrar e reviver as memórias dos convívios de várias gerações na Praia dos Moinhos.