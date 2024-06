Festival A Viola na Praça na Ribeira Quente

Promovido pela Associação de Juventude Viola da Terra, que organizou no verão de 2023 no mesmo local o concerto “Duo Toadas e Convidados”, o evento decorre pelas 21:00 locais (22:00 em Lisboa), na Praça da Igreja, e contará com o Duo Toadas e Convidados, Escola de Violas da Ribeira Quente, responsável pela formação de dezenas de tocadores desde 1994, e o grupo folclórico São Paulo, estando ainda prevista a realização do um mercadinho solidário.

O Duo Toadas é constituído pelos irmãos da Ribeira Quente César Carvalho e Rafael Carvalho, que promoveram a criação do festival na freguesia.

A Viola na Praça é uma iniciativa da Associação de Juventude Viola da Terra e tem como parceiros o Governo dos Açores, a Câmara Municipal da Povoação, a Junta de Freguesia da Ribeira Quente e a Fundação Inatel, com apoio financeiro e logístico.