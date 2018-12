Festa de Natal no Bairro de São Pedro na Lagoa

A 2ª edição da festa de Natal no Bairro de São Pedro, na freguesia de N. Sra. do Rosário, decorre nos próximos dias 15 e 16 de dezembro (sábado e domingo).

Valorizar o referido espaço e a sua comunidade, numa perspetiva de inclusão social, incutindo os princípios e os valores da quadra natalícia e prestigiar a festa e a sua organização, são alguns dos propósitos pretendidos pela autarquia da Lagoa, com a realização desta iniciativa, explica nota de imprensa.





Desta forma, e à semelhança do ano passado, os moradores do bairro de S. Pedro irão decorar a árvore de Natal, em madeira de criptoméria, de seis metros de altura e quatro de diâmetro, da autoria da artística plástica Sofia de Medeiros.





Associada à temática do patchwork, a ornamentação da árvore será realizada com mangas de camisa de várias cores, recolhidas do bairro, que interligadas simbolicamente demonstram a união da comunidade, espírito de partilha e de valores presentes na quadra natalícia.





Um programa diversificado de atividades está previsto para estes dois dias de evento, que são transversais a diversas áreas: social, cultural e educativa.Assim, no sábado, dia 15 de dezembro, todos os presentes poderão ouvir a fanfarra do Agrupamento de Escuteiros 798 do Cabouco, às 15 horas e encantarem-se com a atuação do Mágico Gonçalo Costa, pelas 15h30, e do coro infantil do CATL “O Borbas”, que atuará por volta das 16h30, seguindo-se duma performance de saxofone dos Sax ‘N’ Fun,(17h30). Vários grupos musicais irão espalhar o espírito natalício pelo bairro de São Pedro, nomeadamente, o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e o Vozes do Mar do Norte, do concelho da Ribeira Grande, às 19 horas e 21 horas, respetivamente.





No domingo, dia 16 de dezembro, a partir das 14h30 terá lugar um desfile de bandas filarmónicas, que conta com a atuação da Banda Filarmónica Estrela D´Alva, Lira do Rosário e Fraternidade Rural, seguindo-se da atuação dos Sax ‘N’ Fun e dos duendes de Natal, Fire Clown, a partir das 16 h oras, sendo que, os grupos Som do Vento, Cantares Vozes do Monte Santo e Grujola, irão alegrar toda a comunidade.





As crianças poderão divertir-se com o pula pula, com a carruagem do Pai Natal que fará passeios gratuitos entre as 14 horas e as 19 horas e o comboio da Lagarta que irá percorrer as ruas da cidade, das 17 horas às 22 horas.





Por outro lado, um atelier pedagógico, dinamizado pelo CATL “O Borbas”, ficará patente entre as 15 horas e as 18 horas no sábado, das 15 horas às 16h30 e das 18 horas às 20h30, no domingo.





O principal propósito da autarquia passa por “alargar a realização deste género de iniciativa, de inclusão social, para os bairros sociais do concelho de Lagoa, sendo que, este ano, a aposta recaiu na realização de outra árvore original no bairro da Longueira, na freguesia de Santa Cruz, que será, igualmente, decorada pelos moradores”, acrescenta a nota de imrpensa.