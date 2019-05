Felipe anuncia saída do FC Porto e diz que será mais um adepto

As mais lidas

Aos 30 anos, o defesa-central deixa os ‘dragões’ após três temporadas, depois ter sido contratado ao Corinthians em 2016, tendo vencido um campeonato, em 2017/18, e uma Supertaça, no início desta época.

Numa longa publicação, Felipe deixou a “todos os funcionários do clube, direção, presidente, aos treinadores e companheiros” um agradecimento por um período que “ficará marcado para o resto da vida”, ainda que não confirme o novo clube, num texto em que se despede também dos adeptos.

O defesa internacional brasileiro Felipe anunciou esta segunda feira a saída do FC Porto, numa publicação na rede social Instagram em que agradece por “três anos vivendo intensamente azul e branco” e em que garante ser mais um adepto.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok