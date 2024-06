Feirense vence Lusitânia de Lourosa e assegura permanência na II Liga

Num jogo intenso, Sérgio Conceição foi o ‘herói’ perante o público que lotou as bancadas do Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, ao ‘bisar’ (15 e 82 minutos) para dar vantagem ao Feirense na eliminatória.

Um autogolo de Henrique Martins, aos 89 minutos, sentenciou a vitória da equipa ‘fogaceira’, que confirmou a permanência na II Liga.

O Feirense foi mais acutilante no início da partida entre ‘vizinhos’ e colocou-se em vantagem aos 15 minutos, quando Jorge Pereira serviu na área Sérgio Conceição, que rematou de primeira para inaugurar o marcador.

A resposta do Lusitânia de Lourosa, que trazia uma vantagem de 1-0 da primeira mão, surgiu pouco depois, com Goba Zakpa a surgir livre de marcação no coração da área, cabeceando ao lado da baliza de João Costa, com a bola a sair muito perto do poste, aos 20 minutos.

A equipa de Lito Vidigal entrou na segunda parte balanceada no ataque e quase aumentava a diferença no marcador numa incursão pela direita de Sérgio Conceição, que, com um remate forte, viu o poste negar-lhe o golo, aos 52 minutos.

Aos 82 minutos, Sérgio Conceição, filho mais velho do treinador do FC Porto com o mesmo nome, voltou a destacar-se ao converter uma grande penalidade que Nuno Almeida assinalou com recurso ao videoárbitro, castigando mão na bola de Marcos Valente.

Perto do fim, o Feirense sentenciou o triunfo ao beneficiar de uma infelicidade de Henrique Martins, que introduziu a bola na própria baliza, aos 89 minutos.

Os visitantes, que terminaram em terceiro a fase de subida da Liga 3, falharam assim a inédita subida à II Liga, depois de alimentarem o sonho na primeira mão.

Jogo no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Lourosa: 3-0

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Sérgio Conceição, aos 15 minutos.

2-0, Sérgio Conceição, 82.

3-0, Henrique Martins, 89, na própria baliza.

Equipas:

- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição, Tony (Rúben Alves, 46), Cláudio Silva, Washington, Bruno, Henrique Jocu, Jorge Pereira, Banjaqui (Filipe Almeida, 88), Picas (Shodipo, 60) e João Paredes (Antoine, 67).

(Suplentes: Diego Callai, Antoine, Shodipo, Castro, Malam Camará, Guilherme, Filipe Almeida, Dudu e Rúben Alves).

Treinador: Lito Vidigal.

- Lusitânia de Lourosa: Zé Costa, Tiago Mesquita (Miguel Pereira, 46), Dmytro Lytvyn, Marcos Valente, Nandinho, Henrique, Edgar Abreu (Diogo Pereira, 59), Diogo Rosado (Sérgio Ribeiro, 83), Jefferson Nem (Fábio Fortes, 87), Mika Borges (Ivanildo, 84) e Goba Zakpa.

(Suplentes: Flores, Bruno Morais, Ivanildo, Rúben Gonçalves, Diogo Pereira, Fábio Fortes, Miguel Pereira, Sérgio Ribeiro e Nuninho).

Treinador: Jorge Pinto.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno (53), Cláudio Silva (60), Fábio Fortes (90+5) e João Costa (90+5).

Assistência: cerca de 5.000 espetadores.