“Feira gastronómica pretende valorizar o que de melhor se produz em Rabo de Peixe”

A primeira edição da “Feira Gastronómica – Do Mar à Terra”, que se realiza nos dias 26 e 27 do corrente, no largo padre António Vieira, em Rabo de Peixe, no âmbito das comemorações do 15.º aniversário de elevação a vila, pretende “valorizar a gastronomia da vila e mostrar o que de melhor se produz na localidade”, destacou Alexandre Gaudêncio.

Na conferência de imprensa de apresentação do evento, o presidente da Câmara da Ribeira Grande realçouque “importa desmistificar que a vila de Rabo de Peixe não é apenas uma vila de pescadores e de boa gastronomia associada aos produtos de mar, mas também apresenta mais-valias gastronómicas dos produtos da terra".





É nesse âmbito que a “Feira Gastronómica – Do Mar à Terra” vai incidir sobre diversas ofertas gastronómicas, realçando-se a presença de três chef’s convidados (Emídio Almeida, Manuel Silva e Manuel Teixeira) que vão elaborar alguns pratos em colaboração com os restaurantes locais e com o gastrónomo António Cavaco.





Alexandre Gaudêncio destacou também o papel da junta de freguesia de Rabo de Peixe, presidida por Jaime Vieira, na valorização dos produtos locais. “A iniciativa da junta de freguesia é de valorizar porque pretende enaltecer os produtos do mar e da terra, trabalhando conjunto para que o trabalho de todos seja valorizado, divulgado e reconhecido”.





A feira gastronómica realiza-se a partir das 18 horas de sexta-feira e sábado. Contará ainda com animação diversa ao longo da noite, encerrando com as participações da Tia Maria do Nordeste e dos Tunídeos.





O programa comemorativo do 15.º aniversário de elevação de Rabo de Peixe a vila conta ainda com a habitual sessão solene, no dia 25 de abril, seguido do cortejo alegórico que percorrerá as principais artérias da vila. Na quarta-feira, dia 24, terá lugar uma sessão cultural no Cineteatro Miramar com homenagem aos produtores agrícolas com mais de 50 anos.