Feira do Mar dos Açores valoriza os produtos da Pesca e da Aquicultura, destaca Manuel São João

Manuel São João falava na abertura do evento, que está a decorrer na cidade da Horta, numa iniciativa da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, através da Direção Regional das Pescas, em parceria com a Câmara Municipal da Horta e a Escola do Mar dos Açores.

“Tem também como desiderato contribuir para a promoção dos nossos produtos, valorizando-os, destacando as boas práticas e sensibilizando para as questões da sustentabilidade do setor”, defendeu o Secretário Regional do Mar e das Pescas.

Para o Governo dos Açores, asseverou o governante, “o rumo encontra-se traçado: prosseguir a sustentabilidade dos recursos da Região, com base nos conhecimentos científicos que nos são disponibilizados, bem como procurar a sustentabilidade económica e social de toda a fileira da pesca”.

Manuel São João sustentou ainda que o Governo Regional prosseguirá com o propósito de apoiar a colocação dos produtos regionais nos “mercados com maior poder de compra e com vincadas preocupações ambientais, onde exista apetência para adquirir preferencialmente produtos obtidos mediante artes de pesca sustentáveis, como as que há muito se praticam nos Açores”.

De relembrar que o I ShowMar decorre até domingo, na Escola do Mar dos Açores, oferecendo uma exposição permanente com a oferta regional de produtos do mar, diversos ‘showcookings’ e ‘workshops’ de confeção de peixe e algas, como também de sushi.