Federações de ginástica, natação e ténis de mesa pedem regulamentação

Num comunicado conjunto, que conta também com a assinatura da Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP), as três federações lamentam que apenas a I Liga de futebol e as atividades ao ar livre tenham sido “objeto de qualquer tipo de referência ou regulação”.

“É assim que se apela para que seja promovida a regulamentação da retoma faseada da atividade desportiva em espaços cobertos, completando assim a regulamentação em vigor e evitando uma discriminação negativa de uma parte importante da população portuguesa que assim se vê privada dos conhecidos benefícios da atividade desportiva ao nível físico, emocional e social, com graves prejuízos para a sua condição de saúde geral”, lê-se no comunicado.

Os organismos consideram que as medidas governativas para o desporto “ficaram muito por definir” durante o estado de calamidade e que ainda não foi apresentada qualquer justificação para a “omissão de regulamentação atual relativa ao exercício físico e à atividade desportiva em espaços cobertos”.

“As instalações cobertas destinadas à prática do exercício físico e da atividade desportiva apresentam muito melhores condições de salubridade e garantias de prevenção do estabelecimento de cadeias de transmissão da covid-19 do que algumas das atividades que, no presente estado de calamidade, se podem desenvolver em espaços cobertos, como viagens, comércio local, atividades letivas em sala de aula, restauração, etc.”, defenderam.