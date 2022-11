FC Porto vence Atlético de Madrid na ‘Champions’ e termina grupo no primeiro lugar

No Estádio do Dragão, com o apuramento já garantido, os ‘azuis e brancos’ adiantaram-se no marcador com um golo do iraniano Taremi, aos cinco minutos, e ampliaram pelo canadiano Eustáquio, aos 24, beneficiando do empate do Club Brugge frente ao Bayer Leverkusen (0-0) para terminar em primeiro, enquanto os espanhóis reduziram com um autogolo de Marcano, aos 90+5.

Assim, o FC Porto vence o grupo com 12 pontos e vai ter estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final da ‘Champions’, enquanto o Clubb Brugge, segundo com 11, também segue em frente, com o Bayer Leverkusen, terceiro com cinco, a seguir para a Liga Europa e o Atlético Madrid, último também com cinco pontos, a ficar fora das competições europeias.