FC Porto recebe Gil Vicente com oportunidade de se distanciar ainda mais na Liga

Os ‘leões’, campeões nacionais em título, sairam da Madeira com um ponto, mas podem ver os portistas alargarem a vantagem na liderança para oito em caso de triunfo no Dragão, em jogo agendado para as 20:30.

Apesar de favorito, o FC Porto está alertado para a valia do seu adversário, tranquilamente instalado no quinto posto, que dá acesso às competições europeias, sendo a equipa sensação do campeonato e que já foi vencer a casa do Benfica por 2-1.

O Benfica, terceiro, com 51 pontos, a 12 dos ‘dragões’ e a sete do Sporting, também pode tirar proveito do empate registado na Madeira e, caso vença na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo marcado para as 18:00, pode reduzir o atraso para o Sporting para cinco pontos.

Além destes dois encontros, registo para os jogos de hoje que vão opor o Vizela ao Portimonense e o Estoril Praia ao Boavista, numa ronda que fecha na segunda-feira, com a receção do Sporting de Braga ao Santa Clara.