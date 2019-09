FC Porto junta-se ao Benfica na liderança provisória da I Liga

Um dia depois do triunfo do Benfica no campo do Moreirense (2-1), o FC Porto não deixou o rival fugir e continua em igualdade pontual com os ‘encarnados’, com um triunfo sobre os açorianos, com golos do cabo-verdiano Zé Luís, aos 15 minutos, e do brasileiro César, na própria baliza, aos 41, no Estádio do Dragão.

Zé Luís, que chegou aos ‘dragões’ no início da temporada vindo do Spartak Moscovo, fez o sexto golo no campeonato e igualou Pizzi, do Benfica, no topo da lista dos melhores marcadores.

FC Porto e Benfica seguem provisoriamente na frente da I Liga, com os lisboetas a terem um golo de vantagem no desempate, e colocaram pressão sobre o Famalicão, que está obrigado a vencer segunda-feira o Sporting, no Estádio José Alvalade, para poder continuar isolado no comando da prova.

Por seu lado, o Santa Clara, que não perdia desde a primeira jornada, sofreu o primeiro desaire fora dos Açores e caiu para o nono lugar, tendo sido ultrapassado pelo Vitória de Guimarães.

A equipa de Ivo Vieira foi, para já, uma das grandes vencedoras da ronda, tendo subido provisoriamente ao sexto posto, com nove pontos, após uma vitória segura em Tondela, por 3-1.

Os vimaranenses somaram o segundo triunfo consecutivo na competição, graças aos golos dos brasileiros Lucas Evangelista, aos 21 minutos, Bruno Duarte, aos 25, e Davidson, aos 45+2, enquanto os tondelenses marcaram por Yohan Tavares, aos 41.

O Tondela desceu ao nono posto, com oito pontos, e continua sem conseguir vencer no seu terreno.

No primeiro jogo do dia, o Boavista bem sofreu em Barcelos, perante o Gil Vicente, num jogo em que atuou com menos uma unidade a partir dos 22 minutos, por expulsão do brasileiro Gustavo Sauer, mas aguentou o nulo e manteve-se imbatível na I Liga.

Caso o Famalicão perca em Alvalade, o Boavista passará a ser a única equipa da prova sem qualquer derrota.

Os ‘axadrezados’ somam 10 pontos e seguem no quinto lugar, enquanto o Gil Vicente, que registou o quinto jogo consecutivo sem vencer, está no 12.º posto, com seis.

Noutro jogo que acabou a zero, Vitória de Setúbal e Portimonense anularam no Estádio do Bonfim, com os sadinos a permanecerem no 11.º lugar, com sete pontos, e os algarvios a ficarem em 13.º, com cinco.

Na segunda-feira, além do Sporting-Famalicão (21:00), o Sporting de Braga recebe o Marítimo (19:00).