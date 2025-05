Falha na Microsoft causa problemas em companhias aéreas, bancos e media

De acordo com o Downdetector, um ‘site’ que monitoriza interrupções, desde a noite passada que foram registados picos repentinos de incidentes em vários ‘sites’ que incluem aplicações da Microsoft.

Os problemas que começaram a ser detetados nos Estados Unidos, onde todos os voos de várias companhias aéreas foram suspensos, e espalharam-se por várias partes do mundo.

O aeroporto de Berlim, na Alemanha, está fechado ao tráfego aéreo e a rede ferroviária no Reino Unido também está a sofrer perturbações, de acordo com as empresas, que apontam para problemas técnicos.

Na Austrália foi referido uma interrupção técnica de grande escala que afetou várias empresas, segundo o gabinete coordenador nacional de cibersegurança.

A Microsoft Azure, plataforma para gestão de aplicações e serviços, confirmou os problemas, adiantando estar a investigar e a trabalhar na sua resolução.

Esta interrupção do ‘software’ ligado aos sistemas Microsoft tem feito com que, no caso de Espanha, estejam a ocorrer alterações nos sistemas da Aena e nos aeroportos da rede, que já alertaram para atrasos.

Na região central dos Estados Unidos, na quinta-feira à noite a companhia aérea americana de baixo custo Frontier Airlines já tinha comunicado o cancelamento de vários voos e a suspensão temporária das operações devido a problemas de reserva, o ‘check-in’, o acesso ao cartão de embarque.

No entanto, há algumas horas a companhia aérea anunciou na rede social X que os seus sistemas estavam a normalizar gradualmente e que estavam em processo de retoma das operações de voo.