Faleceu o diácono Martins do Carmo

Bancário de profissão, reformado, Martins do Carmo privou com João Paulo II quando o Papa visitou os Açores em 1991.





De acordo com nota de imprensa publicada no site da Igreja Açores, o diácono Martins do Carmo faleceu esta sexta-feira aos 80 anos, depois de ter sofrido um acidente de automóvel, na sequência do qual também faleceu a mulher. O funeral será amanhã, sábado, às 15h00, na Sé.Investido como diácono assistente, Martins do Carmo dedicou a vida à Igreja e só uma paixão o afastou do sacerdócio a tempo inteiro.Martins do Carmo, conhecida voz da Rádio, sobretudo nos comentários da Missa radiodifundida semanalmente a partir da Sé de Angra, foi ordenado Diácono em 1990.Foi presidente do Secretariado Diocesano de Leigos e diácono auxiliar nas freguesias de São bento, Porto Judeu e Santa luzia, todas no concelho de Angra do heroísmo, na ilha Terceira.Fez catequese em Santa Lúzia e colaborou como catequista na Catedral.Durante muitos anos teve a seu cargo a celebração da Palavra na Sé de Angra, inicialmente às quartas-feiras e depois, ao sábado de manhã.Foi professor de História da Igreja e Patrologia e Latim no Seminário durante vários anos.