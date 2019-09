Fabricante de cigarros britânico BAC vai despedir 2300 trabalhadores

As mais lidas

O anúncio do grupo BAT foi publicado poucas horas depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a decisão de proibir a venda de cigarros eletrónicos aromatizados, nos próximos meses, justificando que se verifica um aumento de consumo do produto entre os estudantes dos Estados Unidos.

“O meu objetivo é mudar as coisas para gerar confiança em relação aos novos produtos e simplificar significativamente a nossa maneira de trabalhar”, afirmou Jack Bowles.

A restruturação é uma das primeiras medidas de fundo adotadas pelo novo diretor geral da BAT, Jack Bowles, que assumiu funções no passado mês de abril.

No mesmo comunicado, a BAT indica que quer acompanhar os novos modos de consumo, numa altura em que as populações “em muitos países desenvolvidos” mostram tendência para reduzir o tabagismo.

A BAT, que detém marcas como “Lucky Strike”, “Dunhill”, “Kent” e “Rothmans” refere no comunicado divulgado hoje que pretende “simplificar” a estrutura da empresa pelo que a redução de postos de trabalho pode afetar sobretudo o setor administrativo e “os lugares de responsabilidade”.

O grupo que ocupa um posto de destaque no setor confronta-se com a descida da compra de cigarros tradicionais anunciou que a reestruturação vai afetar os trabalhadores da BAT, a nível mundial, até 2020.

O fabricante britânico de cigarros Britsh American Tobacco (BAT) anunciou hoje que vai despedir 2.300 trabalhadores como consequência da mudança dos hábitos e ao aumento do número de consumidores de cigarros eletrónicos.

