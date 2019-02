Fábrica de Tabaco Estrela celebra aniversário

A Fábrica de Tabaco Estrela (FTE) celebrou o seu 136.º aniversário com a realização de uma missa solene, dentro das instalações da tabaqueira, seguida de um almoço convívio com os funcionários e diversas entidades oficiais.

Estiveram presentes nesta cerimónia o secretário regional da Agricultura, João Ponte, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, o presidente da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, Vítor Fraga, e a administração da FTE - Graça Hornelas, Jorge Berardo e José Pedro Trindade. Marcou ainda presença neste evento, Costa Martins, antigo diretor geral da tabaqueira que se aposentou em dezembro, sendo substituído no cargo por Paulo Goulart.



O novo diretor geral da FTE declarou que a festa foi um “agradecimento e reconhecimento a todas as pessoas que ao longo dos anos tiveram a oportunidade de estar connosco, nomeadamente, funcionários, parceiros comerciais e clientes. Sem eles a fábrica não teria superado todos os desafios ao longo do tempo”, declarou.

Parte importante ainda do operacionalidade da tabaqueira são os funcionários da Alfândega que, devido às exigências legais, estão, diariamente, na abertura e encerramento da fábrica.