Fábio Rodrigues e Andrea Silva são campeões de estrada

Os atletas do Juventude Ilha Verde (JIV) Fábio Rodrigues e Andrea Silva foram os vencedores, no escalão de seniores masculinos e femininos, respetivamente, do Campeonato de Estrada da Associação de Atletismo de São Miguel (AASM) na temporada de 2023/2024.

Por equipas, a vitória foi para o JIV, que totalizou 192 pontos, seguido do Clube Desportivo Operário da Lagoa (CDOL), com 153, enquanto o terceiro lugar ficou na posse do Morcegos Trail Clube (MTC), com 113.

No total, acrescenta um comunicado da AASM, participaram no Campeonato de Estrada 20 equipas, totalizando 455 participantes em todas as provas do circuito.

Para além dos vencedores em seniores, a AASM revelou o nome dos campeões de São Miguel de estrada nos restantes escalões etários: Dinis Miranda (HLRUNN) nos benjamins masculinos; Rita Medeiros (JIV) nas benjamins femininas; António Azevedo (CDOL) nos infantis masculinos; Maria Miranda (JIV) nas infantis femininas; Pablo Monteiro (CDOL) nos iniciados masculinos; Helena Rodrigues (JIV) nas iniciadas femininas; Simão Melo (JIV) nos juvenis masculinos; Sofia Reis (CDOL) nas juvenis femininas; João Viveiros (JIV) nos juniores masculinos; e Ana Moniz (sem filiação) nas juniores femininas.



Para além destes, e nos 10 escalões de veteranos foram vencedores Michael Gonçalves (HLRUNN), Ângela Simas (JIV), Márcio Azevedo (CDOL), Diana Vultão (HLRUNN), Mário Leitão (MTC), Délia Soares (JIV), José Braga (MTC), Mónica Campos (HLRUNN), Rogério Brandão (MTC) e João Paulo Amaral (CDOL).



No Desporto Adaptado as vitórias foram para Alexandre Rodrigues, do Santana Clube Desportivo e Cultural, e Glória Ferreira, que representa o mesmo clube do concelho do Nordeste.



O Campeonato de Estrada da AASM contou com um total de 14 provas organizadas por clubes e autarquias, tendo percorrido os seis concelhos micaelenses com uma média de 150 participantes por evento.



No próximo dia 19 de outubro, na antiga Escola do Carvão, na freguesia de Santa Clara, em Ponta Delgada, a AASM vai proceder à entrega dos troféus aos três primeiros classificados dos 24 escalões etários que competiram no referido campeonato, uma cerimónia que vai decorrer entre as 16h00 e as 19h00.