A partir do livro “ILHAS”, de Claudio Hochman, as ilhas vão a cena num sentido poético e imagético, com corpo e voz, num espetáculo com direção artística de André Melo, Catarina Medeiros e Maria João Gouveia.





“UM” é uma produção do Estúdio 13 - Espaço de Indústrias Criativas em parceria com o Teatro Micaelense.





Os bilhetes têm um preço de 8 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense ou em teatromicaelense.bol.pt.