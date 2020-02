Espetáculo +MARe reflete sobre poluição do oceano

O espetáculo, criado por Mário Moniz, explora a relação do Homem com o mar através dos tempos, buscando inspiração no mar dos Açores e nas suas histórias, e resulta de uma residência artística realizada com o propósito de criar um espetáculo musicoteatral focado na proteção dos oceanos.

“Há uns anos, eu e o Mário [Moniz] fizemos uns passeios pela costa, durante os quais nos apercebemos que não havia peixe, só havia plástico, o que nos criou uma inquietação”, revelou André Melo, diretor artístico deste espetáculo, em conjunto com Mário.

Desta inquietação surgiu o projeto +MARe, que deu origem ao espetáculo que no ano passado foi apresentado no Teatro Ribeiragrandense e agora sobe ao palco do Teatro Micaelense.