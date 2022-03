Espanha impõe restrições a viajantes de países da África Austral

O Ministério da Saúde espanhol publicou hoje no Boletim Oficial do Estado a medida restritiva a voos com destino a Espanha, com ou sem escalas, de todos os aeroportos do Botswana, Lesoto, Moçambique, África do Sul e Zimbabwe.

De acordo com a mesma medida, estão excluídos os passageiros em trânsito que sejam residentes ou titulares de vistos de longa duração dos países europeus e Estados que fazem parte do Espaço Schengen, Andorra, Mónaco, Vaticano, San Marino, e que se dirijam a estes países, assim como o pessoal de voo "necessário para levar a cabo as atividades de transporte aéreo".

Os viajantes devem submeter-se a uma quarentena de 10 dias após a chegada a Espanha e este período pode terminar ao sétimo dia se o viajante apresentar uma prova de diagnóstico com resultado negativo.

Durante a quarentena devem permanecer em casa ou no alojamento e limitar os acessos a terceiras pessoas e restringir as deslocações para a aquisição de bens alimentares, produtos farmacêuticos, assistência a centros de saúde ou por causas de "força maior".