Escolas de São Miguel com casos positivos encerradas até dezembro

A decisão foi tomada em reunião do Conselho do Governo, que na sequência da recomendação da Autoridade de Saúde Regional, aprovou uma Resolução que determina, para a ilha de São Miguel, e para vigorar no período entre as 00h00 horas do dia 16 de novembro e as 24h00 horas do dia 1 de dezembro, o encerramento dos estabelecimentos dos três ciclos de ensino básico, bem como do secundário, sejam públicos ou privados, onde estejam identificados casos positivos em teste de diagnóstico SARS-COV-2.



Em causa estão para já 15 estabelecimentos de ensino, mas o executivo prevê que possam encerrar outras escolas, “onde se venham a verificar casos positivos”, em função “da avaliação do concreto contexto epidemiológico de cada situação”.



Também os Ateliers de Tempos Livres (ATL) e os Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil estarão encerrados de 16 de novembro até 1 de dezembro.

O executivo açoriano decidiu também determinar que os serviços da administração regional, institutos públicos e empresas públicas, sedeados na ilha de São Miguel, “promovam o regime de teletrabalho dos trabalhadores com mais de 60 anos de idade, dos que sejam portadores de doenças crónicas e de grávidas”.

A medida aplica-se ainda aos funcionários que “necessitem de apoiar os seus filhos, até aos 14 anos de idade, ou, para além desta idade, em situações especiais”, caso as escolas que frequentem sejam encerradas.