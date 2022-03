Erdogan pede a Putin cessar-fogo imediato em telefonema

"Vamos abrir o caminho para a paz juntos", disse Erdogan a Putin, numa conversa telefónica que durou uma hora.

Segundo a agência noticiosa EFE, a Presidência turca informou que, durante a conversa, Erdogan destacou a importância de uma trégua, para aliviar a crise humanitária e permitir uma solução negociada.

Por sua vez, Vladimir Putin assegurou ao Presidente turco que "a operação especial", como Moscovo classifica a invasão da Ucrânia, só vai parar se Kiev abandonar a resistência e aceitar as exigências russas, segundo a agência estatal russa RIA Novosti, citando fontes do Governo.

A mesma fonte indicou que Putin explicou a Erdogan que está disposto a dialogar, com a condição de que a Ucrânia aceite a sua desmilitarização, "desnazificação" e o compromisso de ser um país neutro, sem tentativas de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Na conversa, Erdogan disse que um cessar-fogo geral "não só aliviaria as preocupações humanitárias na região, mas também permitiria a busca de uma solução política", informou o gabinete de comunicação do Presidente turco.

O Presidente turco assegurou que continua a envidar esforços para levar a cabo negociações e que "está disposto a dar qualquer contribuição para a solução do problema da Ucrânia, o mais rapidamente possível, através de métodos pacíficos".

A Presidência turca destacou que Erdogan também discutiu a situação criada pela invasão russa da Ucrânia hoje em conversas telefónicas com outros líderes, como o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.