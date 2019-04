Enfermeiros suspendem entrega de petição com 1352 assinaturas

Movimento União dos Enfermeiros dos Açores faz depender entrega da petição no parlamento do resultado das negociações sobre reposição integral de tempo de serviço dos enfermeiros.

O Movimento União dos Enfermeiros dos Açores reuniu em pouco mais de duas semanas 1352 assinaturas para a petição “Pelo reposicionamento integral do tempo de serviço dos Enfermeiros dos Açores”. Mas, perante o anúncio do secretário regional da Saúde do início de negociações com os sindicatos para o descongelamento das carreiras dos enfermeiros, o Movimento decidiu suspender a entrega da petição já subscrita por 84,9% dos enfermeiros a trabalhar no Serviço Regional da Saúde.







Ler mais na edição desta segunda-feira, 8 abril 2019, do jornal Açoriano Oriental