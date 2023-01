Encontrado corpo de homem na orla costeira na ilha de São Miguel

“Na sequência de um alerta recebido pelas 12h25, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) foram ativados de imediato para o local, elementos do Comando da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada e dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada”, revela a Autoridade Marítima, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, só à chegada ao local é que a equipa constatou que se tratava do corpo de um homem, com cerca de 70 anos de idade, que foi recolhido e levado para as instalações da Capitania do Porto de Ponta Delgada.

“O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde e o corpo foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada”, refere-se no mesmo comunicado, adiantando que o caso foi entregue ao Comando da Polícia Marítima, para apuramento das causas desta ocorrência.