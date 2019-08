Encerramento do "Lagoa Ativa - Famílias em Movimento"

O Portinho de São Pedro, na cidade de Lagoa, foi palco do último dia de atividades do projeto 'Lagoa Ativa - Famílias em Movimento', uma iniciativa que já vai na sua 3ª edição que resulta da articulação do município com o Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), contando com a colaboração de diversos parceiros que se associam, ano após ano, ao projeto.

Na ocasião, a vereadora da autarquia de Lagoa, Albertina Oliveira, realçou o facto deste projeto surgir no âmbito do "Plano de Sensibilização e Integração para a Promoção e Inclusão Social e Juvenil, uma medida incluída na Estratégia Regional do Governo dos Açores de Combate à Pobreza e Exclusão Social".





Este ano, o projeto Lagoa Ativa foi destinado a cerca de 30 jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, das freguesias de Santa Cruz e Água de Pau. De acordo com Albertina Oliveira, o mesmo visou "dinamizar um conjunto de atividades desportivas e de formações de combate aos comportamentos aditivos e promoção de estilos de vida saudáveis, estreitando os laços jovem/escola/família/comunidade", disse citada em comunicado.



“O projeto decorreu com muito sucesso, pela adesão dos jovens, que durante dois meses consecutivos, puderam usufruir de diversas atividades e experiências novas, em locais por muitos desconhecidos. Este trabalho é importante para as mudanças desejadas e necessárias para a promoção da saúde e bem-estar dos nossos jovens. Passam pela consistência e promoção das suas competências pessoais e sociais e pelo reforço e promoção dos vínculos familiares”, frisou a vereadora do município de Lagoa, não esquecendo de agradecer a todas as entidades parceiras e terminando com a ambição e desafio de se realizar uma 4ª edição com tanto ou mais sucesso.





Este ano, as atividades começaram em junho com uma caminhada familiar no trilho Janela do Inferno, e decorreram durante o mês de julho com visitas ao Museu Carlos Machado, ao centro de ciência Expolab e Gruta do Carvão, e também com atividades que promoveram várias modalidades desportivas como basquetebol, surf, btt, canoagem, ténis de mesa, hóquei, rappel, escalada, ténis, tiro com arco e diversas atividades náuticas.