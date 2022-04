'Elogio da Tristeza' de Daniel Gonçalves lançado a 29 de abril

O lançamento do Livro contará com uma sessão de arte viva, denominada “A palavra feita música feita imagem”, com palavras de Ângela de Almeida e Daniel Gonçalves, com música e imagem de Pepe Brix.

Este é o mais recente livro do autor sendo uma coletânea de cinco livros, entre os quais 'Anterianas, 1816', 'Sonetos Multipétalos', 'Prontuário dos Meus Desalentos' e 'Para Que Tudo Valha a Pena', refere nota.



Este é o segundo momento de “Na presença de…” inserido na XIX Feira do Livro, que decorre na Biblioteca Municipal até 15 de maio.