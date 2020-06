Elisa Ferreira exorta 27 a não perderem tempo no relançamento

Numa videoconferência celebrada com os ministros dos 27 responsáveis pela política de coesão, a comissária da Coesão e Reformas sublinhou que “não há tempo a perder” e desafiou os ministros a fazerem “tudo ao seu alcance para acelerar a conclusão das negociações” em torno das propostas de Fundo de Recuperação e do novo Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2021-2027.

“Está nas mãos do Conselho”, apontou a comissária portuguesa, aludindo ao facto de as propostas apresentadas pelo executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen, em 27 de maio, começarem a ser discutidas ao nível de chefes de Estado e de Governo da UE esta semana, num Conselho Europeu por videoconferência que terá lugar na sexta-feira.

Insistindo na ideia de que “o ADN da coesão” está presente em todas as propostas da Comissão com vista ao relançamento da economia europeia no pós-pandemia covid-19, Elisa Ferreira desafiou os 27 a “pensarem desde já em como encontrar projetos de alta qualidade” que possam vir a ser financiados pelos novos instrumentos e recursos.

“Pensem em como fazer o melhor uso de cada instrumento. Os olhos de todos estão na política de coesão, é mais importante do que nunca que aproveitemos ao máximo as oportunidades que nos são dadas”, declarou, na sua intervenção na videoconferência, divulgada pela Comissão Europeia.

Sublinhando que aquilo que está em causa “é um pacote, uma emergência”, Elisa Ferreira reforçou que há agora que avançar rapidamente, “tanto na arquitetura global” do plano de recuperação, como “nas propostas legislativas concretas”.

A comissária recordou que, para o dinheiro estar disponível já este ano – designadamente os fundos da iniciativa “React-EU” (Assistência à Recuperação para a Coesão e Territórios -, é necessário que o orçamento plurianual ainda em vigor (2014-2020) seja emendado e a proposta legislativa adotada.

Os chefes de Estado e de Governo da UE celebram uma cimeira na próxima sexta-feira – ainda por videoconferência, devido às restrições ainda em vigor devido à covid-19 – consagrada à discussão em torno das propostas de recuperação que, em finais de abril, haviam encarregado a Comissão de preparar.

Sobre a mesa, os líderes europeus terão as propostas de um Fundo de Recuperação da economia europeia no pós-pandemia, no montante global de 750 mil milhões de euros, e de um Quadro Financeiro Plurianual revisto para 2021-2027, no valor de 1,1 biliões de euros.