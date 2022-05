Duas Margens 19 maio

O processo das agendas mobilizadoras, alvo de uma comissão de inquérito parlamentar, está em análise no programa desta semana, a par do aval atribuído à empresa AngraSol.

Sónia Nicolau e Jorge Macedo, abordam ainda, a polémica exoneração de António Salgado do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Corvo, lugar que será ocupado por Paulo Margato.