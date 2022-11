Duas Margens 17 novembro

No programa"Duas Margens" desta semana Jorge Macedo e Sónia Nicolau, analisam as polémicas declarações de Artur Lima Vice Presidente do Governo a propósito do trabalho suplementar dos médicos e as suas consequências.

A revisão constitucional é outro dos assuntos da agenda, assim como, a cimeira do clima das Nações Unidas.