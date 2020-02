Documentário “Romeiros do Arcanjo – Heranças da Fé” vencedor do prémio Ayres d´Aguiar

“Romeiros do Arcanjo - Heranças de Fé”, foi realizado durante a quaresma e faz um relato tanto pragmático, como sentimental das romarias realizadas na ilha de São Miguel, ficando registado a variedade de costumes dos diversos ranchos, desde os trajes, cantos, preces, forma de caminhar e de estar na romaria.

Durante sete semanas de rodagem, Fernando Resendes registou as imagens de 54 ranchos, num documentário final de 29 minutos, sendo que Raúl Resendes foi responsável pela captação e masterização do som.

Por seu turno, a narração foi baseada na tese de doutoramento de Cármen Ponte, sobre as romarias quaresmais de São Miguel, sendo a mesma natural da vila de Água de Pau, mas residente em França.

Refira-se que este documentário, que teve o apoio da Câmara Municipal da Lagoa, foi apresentado no dia 14 de maio de 2017, no cine teatro lagoense Francisco D’ Amaral Almeida, no âmbito da abertura ao público da Casa do Romeiro, que abriga a sede da Associação - Movimento de Romeiros de São Miguel, na freguesia de Santa Cruz, e pode, ainda, ser visionado no mesmo local, adianta nota de imprensa.

O Prémio Ayres d´Aguiar foi instituído, em 2015, pelo Governo Regional, com caráter bienal, sendo que ocorre em anos ímpares e visa galardoar cineastas regionais, através da valorização da atividade cultural regional, nas várias categorias do domínio do cinema e audiovisual.

Num valor pecuniário de 12 000 euros, o realizador, Fernando Resendes, irá receber metade do valor, sendo que o restante montante será dividido em partes iguais pelo argumentista e produtor do filme.