Direção regional da Cultura promove iniciativa “Carnaval com Sabor a Saudade”

Através de um conjunto de depoimentos gravados nos últimos dias com mais de duas dezenas de protagonistas do Carnaval da Terceira, autores, investigadores, atores e encenadores vão relembrar os carnavais antigos, as suas referências e como vão passar este ano de interrupção que, não sendo inédito na história, é novo para as gerações mais jovens, refere nota.

Aos nomes incontornáveis de Álamo Oliveira, João Mendonça, Alcino Ornelas ou Hélio Costa, juntam-se também nomes dos mais jovens autores, como Brito Fraga, Fábio Ourique ou Patrício Vieira, numa visão eclética do que é o Carnaval da ilha Terceira sob diversos pontos de vista.

Os testemunhos pessoais e recordações de uma das tradições de maior dimensão cultural da ilha, num total de 23 vídeos, podem ser acompanhados nas redes sociais da Direção Regional da Cultura, através das páginas de Facebook e do Instagram “Cultura Açores”.