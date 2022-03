Diogo Costa e Carolina João vencem classe 470 do Portugal Grand Prix de vela

Ao somar mais duas vitórias, a dupla da classe que será mista nos Jogos Olímpicos Paris2024 terminou com 11 pontos, menos dois do que os compatriotas Rodolfo Pires e Beatriz Gago.

Numa competição que teve somente mais cinco embarcações, todas polacas, Seweryn Wysokinski e Júlia Oleksiuk completaram o pódio, com 21 pontos.

Em 49er, Tomás Barreto e João Prieto confirmaram o 22.º lugar, entre 28 equipas, com 214 pontos, em competição ganha pelos dinamarqueses Frederik Rask e Jakob Jensen, com 56.

Em Ilca 6, João Pontes ganhou cinco das regatas, pelo que foi primeiro, com 10 pontos, menos cinco do que a polaca Júlia Rogaska. Em prova com 13 barcos, os sub-19 Luísa Peres e Mário Rial foram 10.º e 11.º, com 60 e 80 pontos, respetivamente.

Eduardo Marques foi o melhor português em Ilca 7, com o sétimo posto, fruto dos 51 pontos em regata com 47 participantes, ganha pelo italiano Alessio Spadoni, com 26. Santiago Sampaio foi 14.º, com 98 pontos, enquanto Lourenço Mateus terminou em 19.º, com 139.