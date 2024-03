Dinamarca encerra investigação sobre sabotagem dos gasodutos russos Nord Stream

"A investigação levou as autoridades a concluírem que houve sabotagem deliberada dos gasodutos. No entanto, não há base suficiente para prosseguir com um processo criminal na Dinamarca", afirmou um comunicado conjunto da polícia e dos serviços de informação dinamarqueses (PET).

O Ministério Público sueco já tinha anunciado no início de fevereiro o encerramento da sua própria investigação, alegando falta de jurisdição.

O procurador Mats Ljungqvist, do Ministério Público sueco, disse num comunicado que “a investigação foi sistemática e completa”, tendo partilhado informações com as autoridades dinamarquesas e alemãs.

“No contexto da situação que temos neste momento, podemos afirmar que a jurisdição sueca não se aplica”, referiu Ljungqvist.

O procurador sueco sublinhou que “a investigação alemã continua e devido ao sigilo que prevalece na cooperação jurídica internacional”, não poderia “comentar mais sobre a cooperação que aconteceu” entre os países.

“Também não poderei comentar sobre as conclusões da investigação sueca ou comentar sobre quaisquer pessoas suspeitas na investigação sueca”, disse Ljungqvist.

Quatro enormes vazamentos de gás precedidos por explosões subaquáticas ocorreram em 26 de setembro de 2022, com algumas horas de intervalo, no Nord Stream 1 e 2, gasodutos que conectam a Rússia à Alemanha e transportavam a maior parte do gás russo para a Europa.

Os ataques ocorreram quando a Europa estava a afastar-se das fontes de energia russas, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, contribuindo para as tensões que se seguiram ao início da guerra no território ucraniano em fevereiro de 2022.