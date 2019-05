Dia Nacional da Agricultura vai reunir quatro mil crianças em Santana

A realização do Dia Nacional da Agricultura, que se realiza esta quarta-feira no recinto da Associação Agrícola dos Açores, vai permitir a alunos do 1.º ao 6.º ano, provenientes de diversos concelhos na ilha de São Miguel, conhecerem a importância da agricultura no desenvolvimento sustentável da Região.



Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, considera que este evento permite às crianças conhecerem um setor vital para a economia regional.



“Conseguimos mostrar às crianças como é difícil e apaixonante o trabalho do agricultor. Quem trabalha na agricultura sente que todos os dias cria e desenvolve o seu trabalho. Quando as crianças observam todo o ciclo das plantas e vacas é uma situação extraordinária. Cada vez as pessoas vivem mais nos centros urbanos e existe menos ruralidade e o desenvolvimento deste evento permite às crianças um contacto próximo com a agricultura”, assinala o presidente da maior cooperativa agrícola dos Açores.



Jorge Rita salienta que os professores ficam muito satisfeitos com os benefícios pedagógicos obtidos com esta iniciativa. É que as crianças vivem a oportunidade de plantarem produtos hortícolas, mas também de fazer a ordenha a uma vaca. Experiências únicas que permitem aproximar as crianças da agricultura.



“As crianças habituam-se a respeitar o trabalho no dia a dia. Todo o trabalho é indispensável, mas a agricultura é fundamental para garantir a alimentação das pessoas”, afirma Jorge Rita.



Este evento é organizado pela Associação Agrícola em colaboração com a Confederação dos Agricultores de Portugal, com o apoio do Governo dos Açores e de outras entidades públicas e privadas.