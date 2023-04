Dia Mundial da Terra começa a ser comemorado este sábado com uma semana de atividades

Entre atividades educativas, jogos, oficinas e ‘workshops’, palestras, ações de limpeza, e exposições, são mais de 150 atividades, promovidas por mais de uma centena de organizações, até dia 23 de abril para celebrar a Terra.

O programa está disponível na página da Fundação Oceano Azul (www.oceanoazulfoundation.org/pt-pt/earth-day/), que desafiou organizações a planearem atividades no âmbito do Dia Mundial da Terra, sobretudo relacionadas com o tema do oceano.

Há atividades para todas as idades, de miúdos a graúdos, e de norte a sul do país organizam-se várias ações de limpeza de praia, margens de rios e até debaixo de água, ao longo dos nove dias.

Numa dessas iniciativas, o desafio é recolher em Portugal mais de um milhão de beatas numa semana e foi lançado pelo ativista alemão Andreas Noe, conhecido por "The Trash Traveler", que quer prover a “maior limpeza de beatas do mundo”, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para as questões climáticas.

A comemoração do Dia da Terra pode ser feita também dentro de água através de aulas de desportos aquáticos, como ‘stand up paddleboarding’ em Sesimbra, ‘surf’ na Praia Grande, Sintra, ou mergulho, para crianças e jovens até aos 15 anos.

Em terra, há caminhadas e piqueniques com recolha de lixo e dedicados à observação de espécies, e várias oficinas dedicadas à sustentabilidade.

Por exemplo, em Cruz Quebrada, Oeiras, no ‘workshop’ “I used to be a wetsuit” ensina-se a reutilizar o material de fatos de neoprene para fazer outras coisas, e nos Açores será possível aprender a criar cosméticos sem plásticos e a reutilizar resíduos, tema também de outras oficinas, dedicadas às artes, em Torres Vedras e Baleal.

A maioria das atividades é aberta ao público em geral, mas há também iniciativas organizadas por ou para as escolas.

Em Lagos, as escolas do 1.º ciclo organizaram um concurso inspirado no famoso “Quem Quer Ser Milionário”, mas dedicado à literacia do oceano e a sua preservação, enquanto em outras escolas vão ser expostos trabalhos dos alunos.

O Observatório do Mar tem também um programa alargado de iniciativas para os alunos da região, que vão poder aprender sobre a influência da lua nas marés, ecossistemas vulneráveis do mar, a bioluminescência e a sua função na natureza e a pesca sustentável, sempre através de desafios e jogos.