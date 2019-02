Dia de S. Valentim assinalado nas bibliotecas públicas de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada celebra o Dia de São Valentim e o Dia Mundial da Poesia, que se assinala a 21 de março, expondo, de 14 de fevereiro a 31 de março, uma mostra de originais de cartas de amor e de manuscritos poéticos pertencentes ao seu acervo documental.

Entre os documentos expostos encontram-se cartas e poemas escritos por personalidades ilustres da cultura, como Natália Correia, Vitorino Nemésio, Teófilo Braga e Almeida Garrett.

Com o objetivo de aproximar a poesia dos utilizadores da instituição, a biblioteca apresenta também um 'varal de poesia', com cópias das transcrições dos manuscritos poéticos expostos e de outros autores, convidando quem passa a colher um poema, refere nota.



Por seu turno, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, assinala o 'Dia dos Namorados', com a realização, a 14 e 15 de fevereiro, de um “Encontro às Cegas com os Livros”.

Com esta atividade, que já acontece há dois anos e tem registado grande adesão por parte do público, pretende-se que o leitor não julgue o livro pela capa, autor, título ou sinopse, apelando, assim, a uma nova experiência com os livros.

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, comemora a data com a realização de uma mostra bibliográfica de poesia e cartas de amor, que estará patente de 14 a 21 de fevereiro, das 9 horas às 18 horas.