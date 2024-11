“Deve-se evitar a tentação de realizar trilhos encerrados”

Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Ação Climática reconhece que “importa garantir uma sinalização adequada” e que o Governo tem implementado sinalética no âmbito do Plano Rápido de Intervenção e Socorro (PRIS). Sobre a aplicação de coimas, defende que “a estratégia correta passará por reforçar a pedagogia e não a coerção”