Prisão preventiva para casal suspeito de tráfico de droga em Ponta Delgada

Segundo comunicado do Comando Regional dos Açores, foram detidos "dois homens e uma mulher, com idades entre 30 e 35 anos, fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes".





A PSP refere ainda que em sede de investigação, foi dado cumprimento a "mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias aos suspeitos", tendo sido apreendidos “aproximadamente 750 doses de droga sintética, cerca de 3 mil euros em numerário, uma viatura automóvel, balanças de precisão, entre outros artigos relacionados com o crime sob investigação”.





Após terem sido detidos e interrogados por um juiz de instrução criminal no Tribunal de Ponta Delgada, a dois suspeitos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva e ao terceiro a de apresentações periódicas obrigatórias perante as autoridades.