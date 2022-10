Detido homem suspeito de tráfico de droga na Lagoa

Com antecedentes criminais, o homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.



Segundo a nota de imprensa, a detenção resultou de uma operação de combate ao tráfico e consumo de matéria estupefaciente, na área do Largo do Chafariz, freguesia de Santa Cruz, tendo sido desenvolvidas diversas diligências investigatórias, as quais permitiram a identificação do principal suspeito da venda de matéria estupefaciente naquele local.





“Neste sentido, foi possível intercetar e deter o suspeito, em flagrante delito, na posse de 16 doses de heroína e 4 doses de droga sintética, bem como, 800 euros em numerário”.