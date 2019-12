Detido homem por violência doméstica

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, elementos da esquadra de Ponta Delgada, detiveram, um homem de 45 anos por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, cometidos através de maus tratos, ameaças, coação e tentativa de agressão à sua progenitora de 71 anos.

Em outra frente, no âmbito de uma investigação em curso pela prática de diversos crimes contra o património, em concreto furtos em residências, elementos da esquadra da Lagoa realizaram, na freguesia de Água de Pau, três buscas domiciliárias, das quais resultaram a apreensão de diversos artigos relacionados com os ilícitos em investigação, cujo valor ascende a cerca de 10.000 euros.

Na sequência das diligências de investigação, foi possível proceder à constituição de arguido de três suspeitos de serem os autores dos ilícitos em investigação, bem como, à detenção de um homem de 31 anos, ao qual, para além das suspeitas também de autoria dos furtos, foram apreendidas 6 doses de cocaína.

Presente perante a competente Autoridade Judiciária, foi aplicada ao detido a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido de imediato conduzido ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada.

Na ilha Terceira e no seguimento de um mandado de detenção e condução, foi detido uma mulher, de 29 anos e de seguida conduzida ao Tribunal Judicial da Comarca de Angra do Heroísmo, a fim de ser interrogado nos Serviços do Ministério Público - DIAP de Angra do Heroísmo.

Em cumprimento de Mandados de Busca Domiciliária, polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo, procederam à apreensão de diversos artigos de vestuário, bem como constituíram arguido um homem, de 28 anos por suspeitas da prática do crime de roubo.

Na Madalena do Pico e no âmbito do Programa Escola Segura, ano letivo 2019/2020, a Equipa do Programa Escola Segura dinamizou três ações de sensibilização recorrendo à apresentação de um conto sobre o tema “A Ana no Labirinto das Compras”, dedicadas aos cuidados a observar pelas crianças quando frequentam zonas comerciais prevenindo o seu desaparecimento, tendo por destinatários 43 alunos do 1.º ciclo da Escola Básica e Jardim de Infância das Bandeiras, concelho da Madalena.

Entretanto, elementos da esquadra de trânsito da Horta, no âmbito da Operação “Policia Sempre Presente - Festas Seguras 2019/2020”, levaram a cabo uma

operação de fiscalização rodoviária que incidiu sobre 24 veículos, incluindo a submissão dos seus condutores ao controlo da alcoolemia, tendo sido detetadas seis infrações contraordenacionais ( três por estacionamento irregular, uma por falta de seguro, uma por falta de matrícula e uma aviso de apresentação de documentos).



Foi também realizada, na Horta, uma ação de sensibilização junto de idosos, na qual foram distribuídos flyers relativos a cuidados e conselhos de segurança, no Centro de Convívio da Praia do Almoxarife na ilha do Faial.