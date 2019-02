Detido homem por tráfico de estupefacientes em São Jorge

As mais lidas

Após ser presente a 1.º interrogatório no DIAP-Açores, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, foi detido por elementos da esquadra das Velas de São Jorge, um homem de 24 anos, tendo sido apreendidas 34 doses de haxixe, um taco de basebol e outros objetos que indiciam a prática da atividade ilícita.

