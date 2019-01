Detido homem por tentativa de homicídio na Terceira

De acordo com comunicado a Polícia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, recebeu uma comunicação de factos ocorridos numa freguesia do concelho de Angra do Heroísmo, suscetíveis de configurar a prática de um crime de homicídio na forma tentada.







Na sequência da investigação, foi possível apurar que a vítima, um homem de 50 anos de idade, foi transportada para o Hospital Santo Espírito em Angra do Heroísmo, apresentando danos corporais indiciadores de agressão com um objeto perfurante na região torácica, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência.

O conjunto de diligências prontamente realizadas, permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios e a identificação do presumível autor dos factos, que veio a ser detido poucas horas depois.

Os factos ocorreram na sequência de uma altercação motivada por conflitos antigos entre ambos.

O suspeito, com 31 anos de idade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.