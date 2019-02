Detido homem em Ponta Delgada pelo crime de tráfico de estupefaciente

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, elementos da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação, pelo crime de tráfico de estupefaciente, detiveram um homem, de 30 anos, tendo apreendido 23 doses de haxixe, 2,3 doses de cocaína e outros utensílios na prática do crime acima referido.



Por seu turno, foi detido um homem, de 22 anos, por elementos da Esquadra de Angra do Heroísmo, pela prática de um crime de tráfico de estupefaciente, altura em que foi apreendido 17 doses de haxixe.