Detido casal suspeito de tráfico com 28.000 doses de droga

De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, as detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial desenvolvida na ilha Terceira, que permitiu "a apreensão de significativas quantidades de MDMA, oxicodona e codeína, cujo total seria suficiente para a preparação de, aproximadamente, 28.000 doses médias individuais diárias".

O homem, de 50 anos, e a mulher, com 46 anos, são suspeitos "em coautoria de um crime de tráfico de estupefacientes", acrescenta a PJ.