Detenções em Rabo de Peixe e na Horta por crime de tráfico de estupefacientes

Na cidade da Horta, ilha do Faial, foi detido um homem de 49 anos, suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes, tendo a Esquadra de Investigação Criminal da Horta procedido à apreensão de Haxixe suficiente para a preparação de 43 doses individuais, que se encontrava na sua posse.

De acordo com comunicado, na sequência desta intervenção policial foram apreendidas 125 doses individuais de heroína. O detido foi presente perante a competente Autoridade Judiciária para aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Rabo de Peixe, procedeu à detenção em flagrante delito, de um homem de 35 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

