Depressão Kyllian vai afetar estado do tempo em todas as ilhas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê que a depressão Kyllian, às 00 horas de sábado, dia 23 de fevereiro, se encontre centrada em 40.6N 38.7W a noroeste do arquipélago dos Açores,com uma "pressão atmosférica prevista no seu centro de 963 hPa, com deslocamento para norte-nordeste", provocando um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região.







Em comunicado a Delegação Regional dos Açores do IPMA, é esperado, para o Grupo Ocidental na tarde de sábado vento médio de sul muito forte a rodar para sudoeste com rajadas da ordem dos 130 km/h; prevêem-se ainda ondas oeste de 7 a 8 metros tornando-se sudoeste de 10 a 11 metros.



Para o Grupo Central e durante a manhã esperam-se rajadas da ordem dos 130 km/h; no Grupo Oriental as rajadas não deverão superar os 100 km/h.