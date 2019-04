Delegação de Saúde e IRAE dão ‘luz verde’ a quiosques do Santo Cristo

Em 2018, recorde-se, o delegado de Saúde, Eduardo Cunha Vaz, disse que dificilmente as ‘barraquinhas’ da Irmandade teriam condições para alojarem restaurantes mais um ano se não fossem “alvo de uma atualização” e se melhor ajustassem àquilo que a lei define em matéria de salubridade e higiene alimentar.

Ler mais na edição desta terça-feira, 23 de abril 2019, do jornal Açoriano Oriental



“As barracas estão a ser todas alteradas (...), o diretor da IRAE já as visitou, o Delegado de Saúde também e, portanto, temos ‘luz verde’ e as coisas estão no bom caminho para que não haja dissabores”, indicou Carlos Faria e Maia, falando pouco depois da assinatura do protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD).