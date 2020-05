“Dar o máximo para voltarmos ao nosso pico de forma”

Fábio Cardoso falou ontem para o gabinete de comunicação do Santa Clara, onde traçou o objetivo do grupo de trabalho: recuperar o mais rápido possível a forma antes da paragem competitiva.

“Foi difícil porque tive de treinar em condições que não são as ideais. Mas tanto o clube como nós fizemos um esforço para que, com as condições que temos em casa e que nos foram fornecidas, estarmos o melhor possível para recuperar rápido a nossa forma”, afirmou o também capitão dos encarnados de Ponta Delgada, quando questionado como foram os quase dois meses sem treinos, devido à pandemia Covid-19.





